Госвласти Подмосковья будут организовывать экскурсии для студентов

Органы государственной власти Подмосковья в сфере туризма наделяются полномочиями по реализации комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для студентов колледжей и техникумов, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующий закон приняли в Мособлдуме.

Ранее такие полномочия действовали только в отношении экскурсий для школьников.

Закон принят в соответствии с принятым ранее федеральным законом, которым к полномочиям региональных властей отнесена реализация комплекса мер по организации экскурсий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.