Гости из КНР, Турции и ОАЭ: Москва приняла за лето рекордное число туристов

Прошедшим летом Москва приняла рекордное за последние два года число иностранных гостей, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Спрос на бронирование размещения по России через платформу вырос более чем в 1,5 раза, по сравнению с летом прошлого года, и почти в 3 раза относительно 2022 года. При этом столица является самым популярным турнаправлением страны: на ее долю уже не первый год приходится 50% бронирований от общего объема среди иностранцев.

Особой популярностью поездки в Москву в этом сезоне пользовались у туристов из Китая, а еще из стран Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Турции. Остановиться 74% зарубежных гостей предпочли в отелях, в том числе 12% — в пятизвездочных, 25% — в четырехзвездочных и 19% — в трехзвездочных. Апартаменты выбрали 11% интуристов, а хостелы — 14%.

«Росту спроса зарубежных туристов на нашем сервисе способствует ряд факторов. Во-первых, это введение электронных виз в августе прошлого года для граждан 55 государств — оформление занимает всего несколько дней, и для туристической поездки такой визы вполне достаточно. Во-вторых, расширение полетной программы», — сказала управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Она уточнила, что транспортная составляющая — одна из самых объемных статей бюджета поездки, поэтому появление новых прямых рейсов в Азию и на Ближний Восток упрощает логистику, оптимизирует бюджет и тем самым стимулирует спрос.

Средняя стоимость бронирования в Москве этим летом составила 6850 рублей за ночь. Это примерно соответствует среднему общероссийскому показателю (6800 рублей), который на 26% превысил прошлогодний (5400 рублей). При этом стоимость проживания в Москве не самая дорогая. Средняя цена бронирования от иностранцев в Санкт-Петербурге составила 7000 рублей за ночь, а в Сочи — 7100 рублей.

Эксперты проанализировали, каким составом туристы приезжали на отдых в РФ летом. Особенно сильно вырос спрос на отечественные объекты размещения от туристов с детьми и от путешествующих компаниями от четырех человек — бронирований таким составом стало больше в два раза относительно лета 2023 года.