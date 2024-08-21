Городской фестиваль «Река 2023» пройдет в Королеве 24 августа

Городской фестиваль «Река 2023» пройдет в третий раз на берегу реки Клязьма в Королеве. Он объединит любителей музыки, активного отдыха, спорта и творчества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы, интерактивы, летние активности, гриль-зона, DJ MIMOSSA и группа «StereoDrive» и много другое. Завершением вечера станет встреча заката под аккомпанемент пианиста.

К месту проведения мероприятия смогут добраться на общественном транспорте: автобус № 14 от остановки «Станция Болшево» и до остановки «Мост»; а также на маршрутном такси № 11 от остановки «Станция Болшево» и до остановки «Мост».

Начало мероприятия в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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