Городские легенды: гид рассказала о популярности Мессинга в Новосибирске

Экскурсовод по Новосибирску Анастасия Наливайко заявила, что в этом городе очень популярна личность таинственного советского предсказателя Вольфа Мессинга: жители передают из уст в уста истории о нем, сообщает Om1 Новосибирск .

Одна из самых популярных легенд — предсказание даты начала войны.

«Гостям нравится история о том, как им были сделаны предсказания даты окончания войны, что именно новосибирцы узнали эту важную, интересующую каждого советского гражданина, информацию», — сказала гид.

Еще одна распространенная история — о встрече Мессинга с будущей женой Аидой Рапопорт именно в Новосибирске. Люди видят в ней перст судьбы: как будто высшие силы свели двух людей, которые не разлучались уже до самой смерти.

Туристы на экскурсии могут совершить «магический ритуал» — походить по кругу вокруг одной из колонн Новосибирского театра оперы и балеты: якобы так делал и Мессинг.