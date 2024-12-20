Горнолыжный сезон стартовал на курорте «Роза хутор» в Сочи

В Сочи на курорте «Роза хутор» официально открылся сезон горнолыжного спорта, который продлится до 13 апреля, сообщает Общественное Телевидение России .

В день открытия на северном склоне доступны 35 километров трасс. Южные и другие спуски начнут принимать гостей позже, когда снега станет больше.

Тем временем на курорте царит праздничная атмосфера: проходят викторины, конкурсы, диджей-сеты и первый спуск в стиле ретро. Кроме того, можно насладиться катанием на родельбане, тюбинге, высокогорных качелях и прогуляться по мостам.

«Роза хутор» — это курорт премиум-класса. Эксперты отмечают, что в последние месяцы из-за инфляции цены поднялись еще на 10%. Семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на специальные скидки.