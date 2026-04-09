Горнолыжные курорты Подмосковья приняли 1,5 млн гостей

Горнолыжные комплексы Подмосковья в сезоне 2025/2026 посетили почти 1,5 млн человек. Самыми популярными стали площадки в Подольске и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лидером по посещаемости стал комплекс «Красная горка» в Подольске — почти 390 тыс. гостей за сезон. В число наиболее востребованных также вошел спортивный парк «Волен» – «Степаново» в Дмитровском округе, который принял около 300 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.