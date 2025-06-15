Генконсульство РФ: перебои в авиасообщении затронули около 10 тыс россиян в ОАЭ

Перебои в авиасообщении из-за конфликта между Ираном и Израилем затронули около 10 тыс. россиян в ОАЭ, сообщает РИА Новости .

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в ОАЭ возникли перебои в авиасообщении», — заявили в генконсульстве РФ в Дубае.

В диппредставительстве отметили, что в настоящее время около 3 тыс. человек застряли в стране. Остальные российские граждане уже вылетели или были перенаправлены.

В генконсульстве добавили, что действуют в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами. Горячая линия принимает около 150 обращений в день. В данный момент ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».