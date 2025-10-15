Форум событийного туризма «Многогранность» прошел в Москве

В Москве 13–14 октября уже в третий раз прошел форум событийного туризма «Многогранность», превратившийся в самую крупную платформу для профессионалов отрасли из России и стран СНГ. Событие привлекло свыше тысячи человек — организаторов мероприятий, представителей MICE-агентств, владельцев площадок, инвесторов, представителей власти, общественных организаций, ведущих предпринимателей и экспертов, чья деятельность связана с развитием туризма и сферы гостеприимства.

Основной темой форума стал «Культурный код в событийном туризме. Новые вызовы и возможности», задавший вектор обсуждениям самых актуальных тенденций и стратегий в индустрии. В течение двух активных дней на сцене Дворца культур выступили более 35 ведущих экспертов. В их числе оказались ведущие практики, авторитетные аналитики, отраслевые СМИ и представители крупных агентств, которые поделились своими знаниями, кейсами и ценными наблюдениями.

Особое внимание было уделено вопросам создания уникального культурного кода при организации различных мероприятий, а также новым методам усиления привлекательности регионов и брендов посредством событийного туризма. В рамках форума состоялась отраслевая премия, наградившая лучшие проекты и инициативы в сфере событийного туризма, стимулируя тем самым развитие творческих подходов и новаторских решений.

Форум «Многогранность» послужил платформой для налаживания новых партнерских связей, обмена опытом и выработки стратегий развития индустрии на будущее. Участники со всех регионов страны подчеркнули значимость подобных масштабных мероприятий для укрепления позиций российских событийных брендов на международном уровне, а организаторы заверили, что следующее мероприятие будет еще более масштабным и содержательным.

