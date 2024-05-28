Фестиваль «Подмосковные узоры» в Сергиевом Посаде посетили 3 тыс человек

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа 25 мая прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Его посетили 3 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы состоялись мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества. Посетители познакомились с особенностями жостовской, гжельской и федоскинской росписи, а также с техникой богородской резьбы по дереву и набивного рисунка на ткань. Для юных посетителей были организованы детская фольклорная программа и спектакль «Клочки по заулочкам» Московского открытого театра кукол. Детям особенно полюбился арт-объект в виде лошади, на который они самостоятельно наносили трафаретные узоры.

Украшением фестиваля стал народный хоровод и большой концерт «Музыкальный орнамент». На нем выступил государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и другие фольклорные коллективы региона. На протяжении всего мероприятия для посетителей была открыта ярмарка ремесленников с изделиями ручной работы.

Проект реализуется АНО «МосОблПарк» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Московской области.

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