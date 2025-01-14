Еще 2 глэмпинга построят в Клину в 2025 году

В округе Клин до конца года построят еще два глэмпинга. Работа с инвесторами в этом направлении ведется. Об этом сообщил замглавы городского округа Дмитрий Авдонин на плановом совещании у главы гороркгуа Алены Сокольской во вторник, сообщает прес-служба администрации округа.

«Глэмпинг «Просто ЭКО», расположенный в городском округе Клин в 2024 году занял третье место в Московской области в номинации «Загородная гостиница». Этот объект агротуризма открылся в нашем округе почти год назад и это неплохой результат для старта работы на будущее», — сказал Дмитрий Авдонин.

Он доложил главе округа, что в нынешнем году инвестиционный блок администрации продолжит работу по организации в округе Клин еще двух объектов агротуризма. Инвесторы хотят открыть новые глэмпинги на территориях Северного территориального округа в районе деревень Селевино и Минино.

Сейчас в округе Клин действуют 5 глэмпингов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.