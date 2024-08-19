Эмираты и Египет: названы бюджетные туристические направления на осень

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, на какие направления россиянам можно обратить внимание осенью 2024 года. По его словам, в этом году в тренде Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает «ФедералПресс» .

«Если мы начнем с дальнего и ближнего зарубежья, то есть все основания считать, что мы ожидаем существенное увеличение разнообразия географии полетов», — отметил он.

В ближайшее время откроется прямое авиасообщение на Хайнань в Китае и вьетнамский остров Фукуок. Авиакомпания «Red Wings» и туроператор FUN&SUN намерены снова запускать чартерные рейсы.

Сейчас география полетов уже напоминает доковидную, отметил Мальцев. Возможны рейсы в Малайзию, высока вероятность прямого авиасообщения с Камбоджей. По словам президента Уральской ассоциации туризма, также высока вероятность, что туры в Турцию для россиян существенно подешевеют.