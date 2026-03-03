Эксперты оценили риски отдыха в Египте из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и отмены рейсов из ОАЭ туристы пересматривают планы на отпуск. Эксперты рассказали, безопасно ли лететь в Египет и какие направления могут стать альтернативой, сообщает Om1 Новосибирск .

В конце февраля в ряде стран Ближнего Востока начался вооруженный конфликт, из-за чего закрыто воздушное пространство над частью региона. Авиакомпания S7 отменила рейс 5786 из Дубая в Новосибирск и рейс 3774 Дубай — Москва. Ограничения продлены, часть туристов не может вылететь.

Египет остается востребованным направлением, однако ситуация вызывает вопросы.

«Египет — страна, которая исторически остается курортным направлением вне зависимости от региональных конфликтов: Хургада и Шарм-эль-Шейх географически удалены от зон напряженности. Тем не менее ситуация в регионе нестабильна, и мы рекомендуем внимательно следить за актуальными предупреждениями МИД и страховыми условиями перед покупкой тура», — сообщили эксперты турагентства «1001 ТУР».

В качестве альтернативы специалисты называют Вьетнам. Весна считается благоприятным сезоном, развивается формат all inclusive. Сохраняется спрос на Таиланд и морские круизы по Европе и Азии.

В агентстве уточнили, что часть туров по Ближнему Востоку отменяется или меняет маршрут. Страховки не всегда покрывают отмены по политическим причинам, а цены на оставшиеся направления могут вырасти. Решения о возврате средств принимаются индивидуально в зависимости от условий договора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.