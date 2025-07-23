Эксперт рассказала, как выбрать хороший отель и не попасться на уловки

Жителям Новокузнецка рассказали, на что обращать внимание при выборе гостиницы, чтобы не столкнуться с неожиданными сюрпризами. Эксперт в сфере туризма, автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева предупредила, что даже привлекательные фотографии отеля могут быть устаревшими и не соответствовать действительности, сообщает «СтальМедиа» .

«Иногда даже по фотографиям видно, что они сделаны в 90-х. И понятно, что в реальности там уже все совсем по-другому. Например, открываешь фото — они красивые, смотришь, а отелю уже 15 лет», — отметила специалист.

Любаева посоветовала не ограничиваться просмотром фотографий, а искать видеообзоры отелей на YouTube. Многие путешественники снимают детальные ролики, которые помогают оценить реальное состояние гостиницы. Однако эксперт подчеркнула, что самостоятельный поиск отнимает много времени, поэтому лучше обратиться за помощью к турагенту.

По мнению эксперта, турагент по фото заметит то, что ускользнет от внимания обычного человека. Например, какой пляж на самом деле или что отель расположен на холме, а значит, с коляской будет неудобно. Это особенно важно для семей с детьми или людей с ограниченными возможностями.

При этом эксперт добавила, что одних снимков недостаточно для объективной оценки — важно изучать отзывы. Даже старые отели могут быть в отличном состоянии, если за ними ухаживают. Бывает, реновация была давно, но номера поддерживают в порядке, и туристы возвращаются туда снова.