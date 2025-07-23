Однозначного ответа на вопрос, что экономичнее — готовый тур или самостоятельная организация поездки, не существует. Все зависит от конкретного направления, типа отдыха и его продолжительности, пояснила Валентина Любаева, эксперт по туризму и создатель Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?», сообщает «СтальМедиа» .

«Раньше считалось, что турагентство — это переплата, но мы давно от этого ушли. Сейчас турагенты работают с крупными DMC — это принимающие компании в других странах. Они дают крутые прайсы, лучше, чем отели напрямую через агрегаторы. Иногда можно поймать классную цену случайно. Поэтому всегда нужно сравнивать», — отметила Любаева.

Если речь идет о длительном путешествии с самостоятельным передвижением — например, трехмесячной поездке во Вьетнам, — то выгоднее будет купить билеты отдельно и арендовать жилье самому, считает Любаева.

Остановка в отеле по туру обойдется значительно дороже, чем самостоятельный поиск дешевого перелета и апартаментов. Это тоже полноценное путешествие. Однако для стандартного отдыха пакетный тур может быть удобнее, а иногда и дешевле. Если нет желания разбираться в деталях, лучше взять готовый тур и отдыхать без лишних хлопот.

Как уточнила специалист, туроператоры часто предлагают более низкие цены благодаря предварительному выкупу авиабилетов. Например, по ОАЭ или Таиланду туроператоры заранее резервируют места по сниженной стоимости. Когда турист ищет билеты самостоятельно, он видит только дорогие остатки. А туроператор формирует пакет: тот же рейс, тот же отель плюс страховка, трансфер и сервис — и в итоге это оказывается дешевле, чем собирать все по отдельности.

Эксперт отметила, что такие ситуации встречаются регулярно, особенно на востребованных курортах. Главное правило везде одно: чтобы не переплачивать, нужно подходить к планированию внимательно и анализировать все возможные варианты, заключила эксперт.