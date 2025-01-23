Эксперт рассказал, смогут ли отели в Анапе сохранить поток отдыхающих после ЧП

Эксперт по туризму Николай Мельник спрогнозировал, каким будет предстоящий туристический сезон после разлива мазута в Черном море, и рассказал, получится ли у отелей в Анапе сохранить поток туристов, сообщает АБН24 .

По его словам, множество путешественников испытывают опасения относительно отпуска в Анапе. Особенно это касается семей с детьми, которые решают отменить свои планы, либо же выбрать другие курорты. В случае, если бронь оформлена по стандартному тарифу, существует возможность ее аннулирования, возврата средств и последующего бронирования другого объекта размещения.

«Однако раннее бронирование с невозвратными тарифами стало камнем преткновения: 99% отелей заняли жесткую позицию, отказываясь возвращать деньги, ссылаясь на то, что это не форс-мажор. Таким образом, клиенты вынуждены мириться с этими реалиями», — добавил специалист.

Он отметил, что в процессе подготовки к сезону российские курорты, такие как Сочи, Лазаревское и Имеретинская низменность, вероятно, примут значительное количество туристов. Многие путешественники начали рассматривать возможность поездок за границу, в частности, в Турцию. Тем не менее, есть и положительные моменты: те, кто раньше не мог позволить себе отдых в Анапе, где цены на отели с концепцией «все включено» были выше, теперь смогут воспользоваться снижением цен.

По словам экспертов, экологическое восстановление может занять от 8 до 10 лет, что делает пляжный отдых в этом регионе менее привлекательным. В ответ на сложившуюся ситуацию многие отели Анапы начали снижать цены, предлагая невозвратные тарифы.

К примеру, недельное проживание, которое раньше стоило 100 тыс. рублей, теперь предлагается за 40 тыс. рублей с невозможностью отмены. Также региональные власти планируют поддержать туриндустрию, отменив туристический сбор в 1% от стоимости проживания, добавил Мельник.

Туристы, имея выбор, начинают предпочитать Сочи, Красную Поляну или заграничные направления, такие как Турция. Анапа вынуждена конкурировать с этими регионами, предлагая большие скидки и дополнительные бонусы. Ключевым элементом стратегии может стать проведение масштабных мероприятий и фестивалей, способных привлечь туристов, даже при ограниченных возможностях для пляжного отдыха. Однако успех этих мероприятий, по мнению эксперта, будет зависеть от качества сервиса, сопоставимого с турецким, иначе туристы предпочтут Сочи или Турцию.