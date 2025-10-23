Эксперт рассказал, как новые визовые ограничения повлияют на туризм

«Для нас отмены виз не предвидится — их будут выдавать. Потому что едут и к недвижимости, и по семейным вопросам, и туризм не прекращается. Уж чем они там будут заниматься, в турпоездку поедут или нет — это очень сложно определить. А организованного туристского потока с 2022 года практически нет — в десятки раз этот поток уменьшился, поэтому особо мы ничего в этом не потеряем», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что относительно потока туристов из ЕС мало что изменится.

«Снижения потока из Европы в ближайшее время не ожидается: Германия традиционно входила в число ключевых направлений, но сейчас лидером стала Китайская Народная Республика — китайские туристы фактически обогнали всех. Да, основная часть въезжающих из ЕС по-прежнему приходится на Германию. Но ограничивать поездки никто не собирается — чаще всего это так называемые „русские немцы“, которые все равно будут приезжать», — рассказал вице-президент.

Барзыкин подчеркнул, что в целом, никакого радикального или даже заметного влияния на туризм эти ограничения не окажут. У отрасли есть свои устойчивые интересы — и у бизнеса, и у государства, которые неоднократно заявляли о необходимости вывести туризм из ограничительных перечней.

«На самом деле, единства позиций у ЕС по этому вопросу нет. Северная Европа, прибалтийские государства и Финляндия выступают за жесткие ограничения — они действительно ограничивают выдачу виз, и порядка десяти стран шенген сейчас не выдают вообще. Остальные продолжают работать в обычном режиме. При этом есть и те, кто, пусть даже не в полном объеме сейчас, но уже принимает российских туристов — и в перспективе, как они сами отмечают, заинтересованы в этом рынке», — отметил спикер.

Он уточнил, что все-таки российский турист — это крупная и перспективная аудитория. В их числе Италия, Греция, Испания и ряд других стран.

«Что касается России, то у нас, наоборот, формируются серьезные потоки — в Юго-Восточную Азию, страны СНГ. Можно сказать, эти направления сегодня открыты по-новому, с интересом. Популярны поездки в Узбекистан и, безусловно, в Белоруссию. Поэтому мы уже практически достигли доковидного уровня выездного рынка и не несем ощутимых потерь из-за действующих ограничений. Хочется верить, что так и останется», — резюмировал Барзыкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.