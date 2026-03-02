Эксперт прогнозирует рост турпотока в Крым на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Выдрин: поток туристов в Крым может вырасти на 10–15%

Профессор Дмитрий Выдрин заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном может увеличить турпоток в Крым на 10–15%, сообщает «Крым 24» .

«Россия рождена для доблести, для побед — необязательно военных, но духовных, технологических, исторических. Если мы попытаемся стать торгашами, наше место будет на обочине», — отметил политолог.

По его оценке, нестабильность в регионе приведет к перераспределению туристических потоков. Выдрин ожидает, что часть отдыхающих переориентируется на Черное море.

«Миллион туристов, который оттягивал на себя Ближний Восток, скорее всего, переориентируется на Черное море. И недвижимость в Крыму вероятно вырастет в цене на те же 10–15%. К этому стоит готовиться», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что рост спроса может составить от 10 до 15 процентов.

США и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ.

