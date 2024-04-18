Эксперт пояснил, могут ли застрявшие в аэропорту ОАЭ туристы получить компенсацию

Гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов считает, что застрявшим в аэропорту Дубая туристам навряд ли выплатят компенсации. По его словам, обрушившиеся на ОАЭ ливни — это нештатная ситуация, сообщает Общественное Телевидение России .

Специалист отметил, что у путешественников еще есть возможность обратиться в организации-перевозчики или к организаторам туров. Тем не менее, по словам Арутюнова, если нынешние обстоятельства в ОАЭ признают форс-мажором, то путешественники могут не рассчитывать на выплаты.

«Я думаю, что наверняка это форс-мажор — за сутки выпала годовая норма осадков», — указал Арутюнов.

Он рассказал, что сейчас в Дубае также фиксируется напряженная транспортная обстановка из-за потопа на автомагистралях. При этом вода уже начала отходить.

В ночь на 16 апреля ОАЭ внезапно накрыли проливные дожди, которые сопровождались грозой и шквалистым ветром. Из-за непогоды туристы, в том числе россияне, не могли вернуться в родные страны.