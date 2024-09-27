Отправляясь осенью в путешествие, можно продлить себе лето — получить дополнительную порцию витамина D и отведать свежайших фруктов. В Турции осенью созревают груши, гранаты, цитрусовые, авокадо, рассказала РИАМО учредитель и руководитель туристического агентства семейного отдыха Lady On Travel Виктория Подольская.

«Осенью в России уже прохладно и дождливо, тогда как во многих странах еще продолжается лето. Поэтому, отправляясь осенью в путешествие, можно продлить себе лето — получить дополнительную порцию витамина D и отведать свежайших фруктов. В частности, в Турции осенью созревают груши, гранаты, цитрусовые, авокадо», — сказала Подольская.

Она добавила, что осенью в Турции, когда наступает бархатный сезон, жара спадает, открываются новые перспективы для путешествий.

«Можно, например, смело отправляться на экскурсии — по Ликийской тропе, в Каппадокию, в Эфес и другие места. Осень — самое подходящее время для экскурсий по Вечному городу — Стамбулу. Осенью на многих направлениях наступает так называемое межсезонье, и цены на туры становятся очень выгодными», — отметила эксперт по туризму.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Он учрежден в 1979 году. Цель этой даты — пропаганда туризма, который вносит огромный вклад в экономику мирового сообщества и развивает связи между народами.