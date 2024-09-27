Эксперт по туризму пояснила, в какое путешествие лучше отправиться на машине

На автомобиле здорово путешествовать по России — в Тулу, Нижний Новгород, Суздаль, по Золотому кольцу, а на поезде можно организовать путешествие на Кавказ, сообщила РИАМО учредитель и руководитель туристического агентства семейного отдыха Lady On Travel Виктория Подольская.

«Стали пользоваться популярностью туры на поездах. Так, из Москвы можно организовать путешествие на Кавказ. Специальные туристические железнодорожные маршруты появились в Турции и Африке. В Карелии запустили стилизованный ретропоезд», — сказала Подольская.

Она добавила, что с каждым годом круизы — речные и морские — становятся все более популярными.

«Это вообще особая песня и неповторимая атмосфера. Морская романтика, перемещение по разным локациям, как будто бесконечно сменяются декорации», — отметила эксперт.

По мнению Подольской, самолет — это вообще не путешествие, а просто оперативный способ добраться до нужного места.

«Вообще каждый выберет для себя оптимальный вариант в зависимости от своего бюджета и интересов. Советую пробовать разное. Каждый вариант предлагает что-то уникальное и позволяет открыть ту или иную страну или локацию с разных сторон», — заключила она.

27 сентября можно отпраздновать Всемирный день туризма. Он был учрежден в 1979 году. Дата связана с тем, что 27 сентября 1970 года принят устав Всемирной туристской организации.

Данный день направлен на пропаганду туризма, освещение его вклада в мировую экономику, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.