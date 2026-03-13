Эксперт Перепелкин назвал альтернативы ОАЭ для туристов

Основатель агентства PrimeTours Александр Перепелкин заявил, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке российские туристы переориентируются на Китай, Вьетнам, Турцию и острова Индийского океана, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, заметный рост интереса фиксируется к островным направлениям. В 2025 году Занзибар увеличил турпоток из России на 58%, Мальдивы — на 24%, Бали — на 22%. Также растет спрос на Вьетнам и Китай.

«В этом году намечается первый высокий сезон с возможностью безвизового въезда в Китай, и я прогнозирую серьезный рост спроса. С учетом ближневосточной нестабильности именно Китай может стать одним из ключевых бенефициаров перераспределения потока», — сообщил Перепелкин.

Он добавил, что Вьетнам активно развивает туристическую инфраструктуру и уже показал резкий скачок спроса. Мальдивы получают дополнительные возможности за счет новой логистики — прежде всего через китайские хабы для регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Эти маршруты также удобны для поездок на Маврикий и Сейшелы.

В качестве альтернативных хабов эксперт выделил Турцию, которая может выступать и самостоятельным направлением, и транзитным узлом. В массовом сегменте спрос перераспределится в пользу Турции, Китая, Вьетнама, Египта и Таиланда. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в регионе.

