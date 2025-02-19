Эксперт ответила, состоится ли летний сезон на российском юге в 2025 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ответила, когда станет известно, состоится ли летний сезон на юге России в 2025 году, сообщает «ФедералПресс».
По ее словам, делать какие бы то ни было выводы можно будет только после первой декады марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение. До этого момента прогнозировать что-то довольно затруднительно.
«Нам говорят: а какая альтернатива Анапе? Можно подумать, что-то, что там плавает, целенаправленно будет плыть именно к Анапе. То есть давайте дождемся мнения специалистов, после чего будем делать вывод о том, что там будет происходить в сезон», — отметила Ломидзе.
Она также упомянула, что сейчас наблюдается растущий интерес туристов к дорогим путевкам, и представители туриндустрии должны реагировать на этот спрос. По мнению специалиста, в последние годы россияне стали реже высказывать недовольство уровнем сервиса на отечественных курортах, что свидетельствует о росте качества обслуживания в сфере гостеприимства.