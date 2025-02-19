Эксперт ответила, состоится ли летний сезон на российском юге в 2025 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ответила, когда станет известно, состоится ли летний сезон на юге России в 2025 году, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, делать какие бы то ни было выводы можно будет только после первой декады марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение. До этого момента прогнозировать что-то довольно затруднительно.

«Нам говорят: а какая альтернатива Анапе? Можно подумать, что-то, что там плавает, целенаправленно будет плыть именно к Анапе. То есть давайте дождемся мнения специалистов, после чего будем делать вывод о том, что там будет происходить в сезон», — отметила Ломидзе.

Она также упомянула, что сейчас наблюдается растущий интерес туристов к дорогим путевкам, и представители туриндустрии должны реагировать на этот спрос. По мнению специалиста, в последние годы россияне стали реже высказывать недовольство уровнем сервиса на отечественных курортах, что свидетельствует о росте качества обслуживания в сфере гостеприимства.