Эксперт оценил безопасность поездок в Турцию

сегодня в 11:25

Эксперт прокомментировал, безопасно ли планировать поездки в Турцию на фоне операции в Иране, сообщает Sputnik .

По словам Артура Мурадяна, боевые действия на территории Ирана не влияют на курортные регионы Турции. Популярные туристические направления работают в штатном режиме, ограничений для отдыхающих нет.

«Никаких рисков для туристов, находящихся на турецких курортах, сейчас нет», — сообщил Мурадян.

Он пояснил, что основные туристические зоны находятся на значительном расстоянии от районов возможной эскалации. Авиасообщение с Турцией сохраняется, отмен туров не зафиксировано.

В ассоциации туроператоров России рекомендовали следить за официальной информацией и ориентироваться на данные профильных ведомств и туроператоров при планировании поездок.

