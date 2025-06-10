Эксперт Осипова: спрос на путешествия по России вырос на 60% за год

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова рассказала о трендах в сфере туризма в этом сезоне. По сравнению с 2024 годом россияне на 60% больше интересуются путешествиями по своей стране.

Как отметила эксперт, среди направлений-лидеров можно выделить Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Алтай, Карелию. Здесь спрос увеличился на 30%, а средний чек на человека — на 23%. Сейчас для экономии туристы выбирают менее звездные объекты размещения или сокращают количество ночей.

«На 10% в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличился спрос на туры выходного дня. Растет и будет расти доля автопутешествий. И плюс ко всему у нас реализуются национальные проекты. И чем лучше развивается инфраструктура, тем больше россияне будут ездить, конечно, на собственных автомобилях», — заявила Осипова в эфире радио Sputnik.

Более того, россияне стали чаще пользоваться и речными круизами. По мнению эксперта, чтобы сэкономить на таких поездах необходимо бронировать билеты заранее. Вырос спрос и на туры на поездах, в которых сочетается элемент путешествия и осмотр объектов.