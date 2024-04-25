Эксперт назвала топ-5 туристических направлений по России на майские праздники

Эксперт Колосова: Москва и Петербург станут лидерами по числу гостей в праздники

Внутренний туризм активно развивается в России, в регионах представлено широкое разнообразие интересных мест и направлений, способных удовлетворить разноплановые интересы туристов, сообщила РИАМО старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета им. Плеханова Елена Колосова.

Эксперт назвала топ-5 направлений внутреннего туризма, которые, по ее мнению, пользуются наибольшим спросом у россиян.

Во-первых, это Сочи и курорты Краснодарского края, которые уже открывают сезон. Пока цены еще не начали свой полет вверх, вполне реально съездить и насладится морем. Температура воздуха на этих курортах — плюс 25 градусов и выше. Весна оказалась теплой и ранней, что является несомненным преимуществом данного направления в этом году.

Дагестан — второе направление, активно набирающее популярность у российских туристов, отметила эксперт.

Еще в этот период пользуются спросом и недолгие поездки по городам «Золотого кольца». По этому уже традиционному маршруту можно съездить на несколько дней.

Одновременно Москва и Санкт-Петербург — в несомненных лидерах по количеству гостей, подчеркнула Колосова. Эти города в период праздников проводят много событийных мероприятий.

«В частности, в Москве сейчас экспонируется международная выставка „Россия“, также множество музеев, арт-площадок, театров подготовили весьма интересные программы для гостей. Санкт-Петербург тоже разработал большое количество интересных мероприятий», — заявила Колосова.

По ее словам, съездить погулять в Москву и Санкт-Петербург — это отличная идея для многих на праздники. Есть возможность совместить отдых и интересные познавательные мероприятия.

Также в топ-5 остается Калининградская область. Там достаточно большой выбор вариантов отдыха, и найти для себя оптимальный сможет каждый, отметила Колосова.