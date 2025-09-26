Эксперт Горин: средний чек на отдых россиян за рубежом начинается от 105 тыс руб

Средний чек на отдых за границей в 2025 году среди россиян составил от 150 до 450 тыс. рублей, сообщил руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин.

Эксперт выступил на пресс-конференции по итогам летнего турсезона-2025.

«Средний чек в международных путешествиях был в диапазоне от 150 до 450 тыс. рублей. Это средний чек, не считая премиального сегмента. Это неделя для двоих, включая перелет. Лидер – Турция, и она борется в конкуренции с другими странами, в хорошем смысле. Потому что цифры похожи на прошлый год», — сказал Горин.

Он добавил, что в топ зарубежных стран для отдыха среди россиян входят: Египет, ОАЭ, Таиланд, наблюдается еще и большой спрос на Вьетнам благодаря прямой и транзитной перевозке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.