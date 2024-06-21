Экскурсия для жителей Ленинского округа прошла в усадьбе «Тимохово-Салазкино»

В Ленинском городском округе провели экскурсию по территории усадьбы «Тимохово-Салазкино», где жители и гости города смогли не только отдохнуть, но и узнать много нового об истории этого места. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Во-первых, эта экскурсия особенна тем, что она проходит в черте города. Во-вторых, это уникально сохранившаяся купеческая усадьба XIX века. Хотя я бы назвала ее дворянско-купеческая, потому что изначально, в 1812 году, здесь были построены дворянские и купеческие сооружения», — сказала методист историко-культурного отдела ДК «Видное».

Она также добавила, что это место — редчайший пример почти полностью сохранившейся усадьбы с главным домом, конюшнями, скотным двором и прочими хозяйственными постройками. Чтобы жители города стали больше знать об истории усадьбы, на территории начали проводить экскурсии.

«Очень хорошее впечатление от данного места, я продолжительное время живу в этом городе, и очень многое о нем не знала», — поделилась жительница.

На данный момент в усадебном комплексе обустроен городской парк, а также есть кафе-библиотека. В бывших конюшнях разместили творческие мастерские, куда можно прийти с семьей, чтобы сотворить что-либо своими руками.

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