Экскурсии, пляжи, лечение: какие возможности для россиян открывает безвиз с КНР

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян заявил, что решение об отмене виз с Китаем поменяет туристическую отрасль: теперь туда поедут не только бизнесмены, но и многочисленные туристы, люди, нуждающиеся в специальном лечении, дети и целые семьи, сообщает Life.ru .

«Китайская виза стоит довольно дорого. Записаться на прием в посольство не так просто. Общие расходы на визу, включая все сборы, составляют примерно 17 тыс. рублей. Если едут два человека, то уже 34 тыс. рублей. Что касается безвизового въезда для групп — тут есть нюансы», — пояснил эксперт.

По его словам, туристам, собравшимся теперь в Китай, обязательно стоит заказать в ресторане знаменитую пекинскую утку: это блюдо считается визитной карточкой, а также пельмени цзиньцзюнь.

Шанхай порадует знаменитым хрустящим пекинским утенком и свежими морепродуктами. В Гуанчжоу очень вкусная уличная еда: димсам и морские блюда, а в Чэнду — сычуаньская кухня, отличающаяся ароматными и острыми блюдами.