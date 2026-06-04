Экономист оценил поездку по Золотому кольцу в 60–130 тыс руб

Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рыбальченко оценил стоимость поездки по Золотому кольцу на двоих в июне 2026 года в 60–130 тыс. рублей в зависимости от формата отдыха, сообщает Life.ru .

По расчетам эксперта, экономный формат обойдется в 60–85 тыс. рублей, более комфортный — в 90–130 тыс. Классический маршрут включает Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Протяженность круга из Москвы — около 744 км, с заездами — до 950 км, поэтому к смете стоит добавить резерв 15%.

«Представьте дачный маршрут с восемью остановками: по карте дорога выглядит аккуратно, но затем возникает указатель „Плес — 20 км“, пахнет свежей выпечкой у монастыря, а навигатор внезапно предлагает объезд. Поэтому бюджет лучше считать не впритык, а с запасом примерно 15%», — советует специалист.

Топливо при расходе 8 л на 100 км и цене АИ-95 69–72 рубля даст умеренную долю затрат. Сильнее всего на итог влияет жилье: в Суздале номер с завтраком стоит около 7 200 рублей, гостевые дома — от 4 500 рублей; в Ярославле — от 3 200 рублей, центральные отели — от 5 700.

С 1 июня 2026 года билет в Музей деревянного зодчества в Суздале стоит 700 рублей, комплекс — 2 000; в Костроме единый билет — 1 000. На музеи стоит закладывать 3–5 тыс. рублей на человека.

«Золотое кольцо — это не одна поездка, а выбор между быстрым обзором и путешествием, после которого города не сливаются в одну длинную колокольню», — заключил Рыбальченко.

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