Экономист Ордов: снизить цены на авиабилеты за счет туроператоров не получится

Снизить стоимость авиабилетов за счет прибыли туристических и страховых компаний не получится, поскольку они вряд ли будут платить из своего кармана, а у авиакомпаний возникнет соблазн улучшить за счет этих средств свое положение, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Речь идет о создании фонда, в который бы туристические и страховые компании должны были бы отчислять часть своей прибыли по аналогии с агентством страхования вкладов, которое страхует депозиты физических лиц в случае отзыва лицензии у банков. Предложение выглядит неубедительным, а реализация данного замысла негативно повлияет на сложившиеся условия работы авиакомпаний, и нет оснований полагать, что у туристических и страховых компаний есть такие прибыли, которыми они готовы поделиться в том объеме, который позволил бы снизить цены на авиабилеты. А средства нужны внушительные», – прокомментировал Ордов.

Увеличить же госсубсидии точно не получится, поскольку правительство не станет в текущих условиях выделять для этого дополнительные средства из госбюджета, считает экономист.

«Для снижения стоимости авиабилетов нужно использовать другие рыночные механизмы, например, запустить совместные проекты или программы лояльности туроператоров и авиакомпаний, которые бы стимулировали последних делать скидки на авиабилеты. Кроме того, нужно стимулировать развитие бизнеса авиакомпаний-лоукостеров, которые толком и не были запущены в России (за исключением «Победы»)», – предлагает Ордов.

Ранее председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгений Москвичев выступил с инициативой, согласно которой страховые и туристические компании будут направлять долю собственной прибыли на частичное покрытие стоимости авиабилетов.