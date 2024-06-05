Экономист Ордов: развитие туризма за счет списанных кредитов обогатит регионы

Сэкономленные за счет списания кредитов средства, вложенные в туристическую отрасль, позволят регионам создать новые рабочие места и получать больше доходов, что увеличит объем поступлений в федеральный бюджет, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение президента России Владимира Путина списывать бюджетные кредиты регионам при условии, что сэкономленные средства будут инвестированы в инфраструктуру туризма.

По словам Ордова, большинство российских регионов сильно закредитованы, что существенно мешает их экономическому развитию.

Экономист отметил, что в нынешних реалиях многие россияне отказываются от зарубежных туров, предпочитая отдыхать в России, хотя инфраструктура на отечественных курортах заметно уступает заграничной.

Поэтому теперь самое время развивать внутренний туризм в регионах, потенциал которых огромен, подчеркнул собеседник.

«Государство поддерживает по большей части развитие туристических кластеров в отдельных регионах (на Северном Кавказе, Алтае, в Забайкалье), тогда как другим субъектам уделяется очень мало внимания. Разрабатывать единую федеральную программу поддержки туризма бессмысленно – нужно передать инициативу самим регионам, власти которых лучше понимают, что и как нужно развивать и сколько средств на это нужно выделить. А для местного бизнеса это новые ниши и перспективы», – заключил Ордов.