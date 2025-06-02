Екатеринбуржец застрял во вьетнамском Нячанге после «мотоподставы»

Арендовав мопед за 500 тысяч донгов (около 1500 рублей), он оставил в залог свой загранпаспорт — стандартная практика местных прокатчиков. Однако вечером того же дня транспортное средство якобы было угнано с парковки под камерами наблюдения. Турист убежден, что кража — часть отработанной схемы: по его словам, мопед забрал сообщник владельца проката.

В пункте аренды потребовали компенсацию в 500 долларов за десятилетний мопед. Когда россиянин отказался платить и обратился в полицию, местные власти неожиданно встали на сторону предпринимателя. Паспорт Андрея изъяли «на расследование», фактически запретив ему покидать страну. Попытка договориться о снижении суммы обернулась новыми проблемами — владелец проката и его помощники избили туриста бамбуковыми палками.

Сейчас россиянин живет в отеле на последние сбережения, не имея возможности вернуться домой. По его словам, аналогичные случаи уже происходили с другими иностранцами — мошенники намеренно создают ситуации с «угонами», чтобы вымогать деньги. Ситуацию осложняет позиция местных властей, которые, судя по всему, покрывают криминальный бизнес.

Эксперты по туристической безопасности рекомендуют соотечественникам в подобных случаях сразу обращаться в российское консульство и требовать медицинского освидетельствования любых телесных повреждений. Особое внимание следует уделять сохранности документов — лучше делать копии паспорта и никогда не оставлять оригинал в залог.