Египет и Турция: в Уфе рассказали о любимых направлениях для отдыха

Турэксперт Юртаев: жители Уфы чаще всего выбирают для отдыха Турцию и Египет

Генеральный директор сервиса путешествий «Турвизор» Илья Юртаев заявил, что жители Уфы выбирают для отдыха курорты Египта и Турцию, на третьем месте — путешествия по России, сообщает mkset.ru .

«Средний бюджет с обозначенными параметрами сильно зависит от выбранного направления. В случае ОАЭ он составляет 193 тысячи за неделю на двоих со включенным питанием в формате завтрак+ужин (формат all-inclusive в ОАЭ распространен очень слабо). А при выборе, например, Турции отдых с аналогичными параметрами и вылетом из Уфы в среднем будет составлять 119 тысяч рублей», — сказал эксперт.

По его словам, самым популярным направлением для отдыха уфимцев является Турция, на которую приходится 28% всех вылетов. Египет выбирают немного меньше — 21% путешественников.

Внутренний туризм также востребован: 12% жителей Уфы предпочитают отдохнуть в России. ОАЭ пользуются популярностью у 11% уфимских туристов, в то время как Китай привлекает 6% туристов.

