Душ и рация: какие дополнительные гаджеты взять с собой в путешествие на авто

Эксперты сервисов «Авито.Товары» и «Авито.Авто» посоветовали брать с собой в путешествие на автомобиле компактные рации для того, чтобы не терять связь с друзьями в других машинах, а также специальные пылесос и портативный душ.

«Летом на природе особенно актуален вопрос гигиены. Пыльная дорога и жара создают ощущение дискомфорта, особенно если вы ночуете не в гостинице. Решением может стать портативный душ, работающий от аккумулятора, инвертора или прикуривателя. Устройство состоит из резервуара на несколько литров, шланга с лейкой и компактного насоса», — уточнили специалисты в эфире радио Sputnik.

Еще один полезный гаджет — органайзер на спинку переднего сиденья: он легко крепится и поможет избежать беспорядка в салоне. В эту конструкцию с несколькими карманами можно положить зарядку, салфетки, детские игрушки, воду и снеки.

Специалисты «Авито.Авто» также провели исследование, согласно которому 48% жителей России отправляются в путешествия на автомобилях в среднем 3 раза в год.