Длинные очереди в прошлом: визовый центр Японии открыли в Москве

Торжественная церемония открытия прошла с участием министра посольства Японии Даидзи Ямагути. Он отметил, что в 2025 году турпоток из России в Японию вырос вдвое и достиг порядка 195 тыс. человек. Несмотря на сложные двусторонние отношения, рост числа путешественников поддерживает народные обмены и закладывает основу для будущего сотрудничества.

«С другой стороны, из-за резкого увеличения числа заявлений на визы даже в холодное время года перед посольством выстраивалась длинная очередь заявителей, и нам было больно видеть, что им приходилось долго стоять и ждать. Сегодняшнее открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно», — отметил Даидзи Ямагути.

Министр также уточнил, что внедрение системы предварительной записи сократит время ожидания, в перспективе часы приема планируется расширить, включая выходные дни.

Подача документов и выдача паспортов осуществляются с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Сервисный сбор составляет 970 рублей с заявителя, консульский сбор с граждан России не взимается. Минимальный срок оформления визы составит 4 рабочих дня.

