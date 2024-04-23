Длинные майские выходные в «Москоу Кантри Клаб»

Еще не определились, где и как провести долгожданные майские праздники? «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России, Московская область, Нахабино) приглашает насладиться незабываемым отдыхом на природе, погрузившись в атмосферу комфорта и умиротворения.

Гостеприимный персонал обеспечит теплый прием и заботу на протяжении всего пребывания в загородном отеле, а высококлассный сервис и множество вариантов активностей позволят весело провести время в кругу семьи или друзей. Приятным бонусом станут выгодные условия на раннее бронирование: запланировать проживание в номере на праздничный заезд по случаю Дня Победы не позднее, чем за 14 дней до заселения, можно со скидкой 10%.

По случаю предстоящих длинных выходных команда «Москоу Кантри Клаб» подготовила насыщенную развлекательную программу, которая порадует как взрослых, так и детей. 1 мая гостей ждут: музыкальное выступление вокального ретро-трио «Маршмеллоу» с ведущим и ди-джеем, аттракционы для всей семьи на свежем воздухе, спортивные эстафеты и познавательные квизы. Не обойдется и без традиционных майских шашлыков с прохладительными напитками!

Специальная программа запланирована в загородном клубе и по случаю Дня Победы. 9 мая на территории «Москоу Кантри Клаб» развернутся праздничные гуляния с подвижными играми, творческими и кулинарными мастер-классами, конкурсами и призами. С зажигательным концертом выступит Театр Песни «Столица». И, конечно, праздник не обойдется без вкуснейших угощений от шеф-повара.

Также к услугам гостей, купивших путевки на майские заезды: посещение оздоровительного комплекса с бассейном, сауной, хаммамом; тренажерного зала; прокат велосипедов и другого спортивного инвентаря.

Приготовить традиционные шашлыки можно в комфортабельных беседках на берегу реки, а насладиться изысканной кухней – в ресторанах и барах «Москоу Кантри Клаб».

Подробнее о специальных предложениях, услугах и бронирование можно узнать на сайте, по телефону: +7 (499) 248-9999, электронной почте: mcc@updk.ru