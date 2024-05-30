Делегация из Балашихи выехала в Беларусь для обмена опыта в сфере туризма

Делегация городского округа Балашиха прибыла в Республику Беларусь. Благодаря этому визиту гости смогут укрепить уже существующие связи, акцентировать внимание на приоритетных туристических направлениях, а также развить новые. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Специалистов туристической отрасли приветствовала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

«Могилев — гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма. Мы вас ждем всегда, приезжайте к нам! А мы, естественно, с ответным визитом приедем к вам», — сказала Виктория Омелюсик.

В Могилеве подобный туристический рекламный тур проходит впервые. Он помогает развить связи между городами и народами. В планах организовать для представителей Балашихи туры по другим направлениям. Среди них промышленность, образование и культура.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.