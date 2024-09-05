Дефицит кадров зафиксировали в российской гостиничной отрасли

Число вакансий в сфере гостеприимства в РФ за I квартал 2024 года выросло почти на 60%. Генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф заявил, что нехватка сотрудников фиксируется в этой отрасли по всей стране.

Она влечет за собой такие негативные последствие, как уменьшение меню в ресторанах, изменение времени работы точек продаж и т. д.

Деларофф добавил, что для изменения ситуации необходимо привлекать линейный персонал из стран Юго-Восточной Азии и Индии. Однако, по его словам, условиях для привлечения зарубежных соискателей еще не были сформированы.

Несмотря на дефицит кадров, начало года стало удачным для гостиничного бизнеса в плане выручки. Как заявили аналитики IBC Real Estate, в январе–марте 2024 года доходность на номер в гостиницах Москвы составила 7,1 тыс. руб. за ночь, что на 56% больше год к году.