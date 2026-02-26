«Дальше подорожает»: россиянам посоветовали готовиться к летнему отпуску заранее

Эксперт по туризму Александр Тишков посоветовал россиянам заняться планированием летнего отпуска в ближайшее время. Он объясняет это тем, что наиболее привлекательные варианты по ценам и датам заканчиваются уже сейчас.

По мере приближения высокого сезона выбор доступных и интересных предложений стремительно сокращается, отметил специалист. В его компании, например, больше половины востребованных туров уже продано. Оставшиеся варианты часто менее интересны. Кроме того, существует большая вероятность роста стоимости путевок, а не ее снижения.

Тишков уверен, что цены будут только увеличиваться. На их динамику влияет не только сезонный фактор — постепенное сокращение количества свободных мест на рейсах и в отелях, но и общая экономическая ситуация. Повышение налогов, инфляция и введение НДС также вносят свой вклад. По его наблюдениям, после Нового года стоимость некоторых туристических пакетов уже выросла на 30–40%.

«Насколько поднимутся цены, предсказать очень сложно, потому что очень сильно все ускорилось. Подорожание туров не только сезонное, когда места выбывают потихонечку и билеты, соответственно, растут в цене, но и в связи с НДС, и растущей инфляцией, налоги выросли. После Нового года могу сказать, что по нашей компании подорожание составляло там от 30% до 40%», — сказал Тишков в разговоре со Sputnik.

