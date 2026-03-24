«Чуть не посадили»: Сябитова объяснила, почему отказалась от отдыха в Таиланде

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что больше не отдыхает за границей после инцидента в Таиланде, где ее обвинили в нарушении правил храма, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она заявила, что предпочитает проводить отпуск в России. По ее словам, неприятные ситуации во время зарубежных поездок заставили отказаться от отдыха за пределами страны.

Телеведущая вспомнила случай в Таиланде, когда посещение местного храма едва не закончилось серьезными последствиями.

«В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал. Одним словом, он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место. Там очень жесткие правила, поэтому следует сначала изучить законы той страны, куда вы намереваетесь отправиться, а уже потом ехать туда. Но я для себя решила, что отдыхать буду только в России», — добавила Сябитова.

Она отметила, что пока не определилась с местом будущего отпуска из-за плотного графика съемок.

