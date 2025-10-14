Чудесный Алтай: эксперт рассказала о путешествии на край России в октябре

Специалист сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова заявила, что для отпуска осенью в России отлично подойдет Алтай: вода реки Катунь приобретает необычный и насыщенный бирюзовый цвет, листья на деревьях становятся золотыми, сообщает Nord-News .

«Для усиления эффекта присутствия и единения с природой можно остановиться в зеркальных домиках на берегу Катуни. На Алтае очень ценятся банные церемонии, там вы сможете попасть в парную, горячую уличную купель с цитрусовыми и елью и попробовать ароматный алтайский чай», — сказала эксперт.

По ее словам, особый интерес на Алтае могут вызвать водопады — Уркуре, Ширлак, Эстюбе и Камышлинский. Ручей Тевенек формирует еще один живописный водопад, впадающий прямо в Телецкое озеро. Отсюда, совершив прогулку по Телецкому озеру на катере, удобно попасть в Алтайский биосферный заповедник. Там действует дайвинг-станция, предлагающая услуги для изучения подводного мира.

Алтай — это уникальное путешествие, позволяющее погрузиться в самобытную культуру. Испытайте неповторимые впечатления, слушая гортанное пение, знакомясь с местными преданиями, посещая шаманов, ощущая мистическую силу гор и наслаждаясь чистейшим горным воздухом,.

