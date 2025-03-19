Число ранних броней рухнуло: каким будет туристический сезон в Анапе?

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что ранние брони летних отпусков в Анапе снизились на 45% в сравнении с прошлым сезоном.

Обычно уже в марте россияне начинают планировать летний отдых, но в этом году крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе окажет влияние на туристический сезон в Краснодарском крае.

«Анапа проседает с декабря прошлого года. В январе спад составил 20%, в феврале — уже 30%, сейчас, в марте, — уже в пределах 45% от значений прошлого года», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако другие курорты региона показывают рост. В Туапсинском районе количество ранних броней увеличилось на 18%, в Сочи — на 16%, в Геленджике — на 15%. Интересно, что спрос на отдых в Крыму тоже растет. На данный момент зафиксировано увеличение на 20%.

Мкртчян добавил, что люди с Дальнего Востока, Крайнего Севера, Магадана чаще бронируют отдых на 2-3 недели. Жители Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области планируют поездки почти каждые выходные. Резерв туристов из Москвы и Санкт-Петербурга составляет в среднем 8-9 дней.