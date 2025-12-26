Отпуска британских туристов омрачаются неожиданной подменой: вместо запланированной поездки в Лапландию туроператор предлагает им провести рождественские праздники в других регионах Финляндии. Туроператор TUI рекламировал туры в область Кайнуу как «Путешествие в Лапландию», хотя, согласно данным издания Yle, эта территория географически не является частью Лапландии, сообщает «Царьград» .

Фэй Гарви и ее семья обнаружили подмену после того, как внесли оплату за тур. В процессе подготовки к путешествию и изучения отзывов в Сети они и выявили несоответствие. Попытки изменить бронирование и перенести поездку непосредственно в Лапландию не увенчались успехом, так как все места в регионе, где находится резиденция Санта-Клауса, были забронированы задолго до Рождества.

Многие британские путешественники высказывают свое недовольство, полагая, что им предлагают туры в восточную часть Финляндии, испытывающую дефицит туристов из-за отсутствия путешественников из России, и представляют ее как Лапландию.

В ответ на жалобы разочарованных клиентов представители туроператора TUI утверждают, что, несмотря на фактическое местоположение, все составляющие сказочного отдыха в Лапландии будут присутствовать, гарантируя незабываемые впечатления.

