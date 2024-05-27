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Более 65 тыс человек посетили мероприятие «Ярко в парках» в Подмосковье

25 мая в парках Московской области широко отметили День подмосковных парков. В честь этого события праздничная программа «Ярко в парках» прошла более чем в 80 парках. Мероприятие посетили более 65 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для гостей парковых пространств провели фотовыставку «Прекрасно в парках» и показательные выступления творческих и спортивных коллективов. Юные посетители приняли участие в «сладком забеге», красочном фестивале Холи и творческих мастер-классах.

На территориях парков были организованы фотопрогулки с профессиональными фотографами и интерактивные локации «Поздравь парк», где любой желающий мог оставить пожелания любимому парку.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.