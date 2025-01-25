Более 600 контрактов заключили туркомпании Москвы с регионами в 2024 году

В прошлом году представители туристической индустрии Москвы посетили с бизнес-миссиями 13 регионов России и провели более полутора тысяч встреч с партнерами, представив свои лучшие предложения для туристов, инфраструктуру и афишу мероприятий, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма

«По итогам деловых встреч стороны подписали больше 600 контрактов. Кроме того, представители рынка и эксперты со всей страны посетили Москву в рамках ознакомительных туров», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что представителям туристической индустрии страны удалось увидеть знаковые места Москвы, побывать на фестивалях, а также узнать про новые экскурсионные маршруты и планы развития туризма в российской столице.

Правительство Москвы продвигает программу межрегиональных путешествий «Москва+» для туристов, позволяя посетить несколько городов за одну поездку. Популярные проекты включают «Два города — миллион впечатлений» Петербургом, «Две столицы одного горизонта» с Казанью и «Три столицы: от рассвета до заката» с Нижним Новгородом и Петербургом.

В прошлом году появились «Путешествие к русскому чуду» с Мурманской областью и «Путешествие в русскую сказку» с Владимирской областью. Маршруты доступны на туристическом сервисе Russpass, где пользователи могут выбрать готовое предложение, спланировать отдых самостоятельно, забронировать отели и купить билеты, а также воспользоваться интерактивной картой достопримечательностей.

Согласно программе развития туризма, к 2030 году Москва планирует принять около 46 млн туристов. Это почти вдвое больше показателя 2024 года.