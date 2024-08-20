Более 50 объектов сельского туризма функционируют в Подмосковье

Провести выходные или остаток летних каникул в Подмосковье можно, посетив фермы, которые активно развиваются в сфере агротуризма. Гостям предлагают познакомиться с обитателями хозяйств, активный досуг на природе, рыбалку, кулинарные мастер-классы и экскурсии, дегустацию фермерской продукции, а где-то и возможность проживания в уютных домиках. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В регионе функционируют 52 объекта сельского туризма в 26 муниципалитетах. Например, 5 из них открыты в городском округе Коломна, среди которых «Экодеревушка», где гости могут увидеть крокодилов в их естественной среде обитания, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк.

В Орехово-Зуевском округе работают 4 объекта агротуризма. Так, представители фермы «Северный олень» рекомендуют приезжать с детьми, чтобы покормить оленей, пони, лошадей и других животных.

В Домодедово на ферме «Калачево» посетителям покажут, как готовят около 20 сортов сыра и выпекают домашний хлеб.

Ежегодно в рамках конкурсного отбора у региональных фермерских хозяйств есть возможность получить грант «Агротуризм», средства от которого могут быть направлены на приобретение или модернизацию инфраструктуры, ее подключение к коммунальным сетям, благоустройство территории.

Так, в этом году КФХ из Зарайска, занимающееся производством сыра, и ИП из Наро-Фоминска, на ферме которого изготавливают молоко, сыр, а также выпекают хычины — блины с разными начинками, было предоставлено 2 гранта на общую сумму 19,5 млн рублей.

Узнать адреса объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте (в прикрепленном файле).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.