Более 5 тыс мероприятий запланировано на территории Подмосковья в зимний период

В пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о мероприятиях, запланированных в рамках программы «Зима в Подмосковье» на сезон 2024-2025. Как сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, в зимний период на территории Подмосковья пройдет свыше 5 тыс. мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Понимая контекст времени, мы не планируем пышных гуляний и салютов. Практически все наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию. Нам важно, чтобы люди побыли с близкими в эти праздники. А еще важна доступность — на нее сделали акцент при составлении программы. Проведем несколько региональных проектов, в том числе с участием олимпийских чемпионов, известных фигуристов, на которые могут прийти все желающие. Для нас принципиально, чтобы эти мероприятия охватили не только близкие к Москве города, но и удаленные, такие как Дубна, Зарайск, Ногинск, Чехов, Можайск, Орехово-Зуево, Волоколамск и другие», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В зимнем сезоне в Подмосковье можно будет увидеть 3 масштабных выставочных проекта. До 12 января будет работать выставка в Звенигородском музее-заповеднике «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея». В декабре в Серпуховском историко-художественном музее откроется выставочный проект «Фабрика авангарда», посвященный эволюции русско-советского искусства. В экспозицию войдут 150 произведений всемирно известных авангардистов. Еще один крупный выставочный проект — «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» в музее «Новый Иерусалим», где представят более 150 знаковых произведений художника из 18 ведущих музеев страны и 12 частных коллекций.

Зарайск отметит зимний сезон 2024–2025 городским фестивалем современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Этот проект — открытое пространство для творчества и образования, где каждый может стать частью коллективного искусства. Фестиваль проходит во второй раз и представляет Зарайск как центр обмена знаниями и культурного диалога. Культурную программу фестиваля представят более 20 художников, просветительскую — более чем 30 известных спикеров по 10 образовательным трекам.

С 21 декабря по 8 января 2025 года пройдет более 200 спектаклей в государственных театрах, Московской областной филармонии и Культурном центре им. Любови Орловой. Муниципальные театры в эти дни запланировали более 500 спектаклей для зрителей разного возраста. В домах культуры региона состоятся более 4 тыс. утренников, елок, спектаклей, мюзиклов и других мероприятий, на которых ожидается не менее 300 тыс. гостей.

Свыше 3 тыс. мероприятий к новогодним праздникам подготовили все библиотеки Московской области — это рождественские викторины, мини-спектакли, тематические выставки и лектории и многое другое.

На начало декабря традиционно запланирован запуск горнолыжного сезона. В Подмосковье работают 18 горнолыжных курортов, шесть из которых расположены в Дмитровском городском округе.

«В этом зимнем сезоне в Подмосковье планируется более 3 тыс. спортивных мероприятий для гостей и жителей региона. Одним из главных событий станет традиционная серия хоккейных матчей в городах Подмосковья с участием легендарных хоккеистов — это будет уже четвертый сезон, большинство встреч планируем провести на катках в парках. Запустим новый проект — тренировки со звездами, также в парках. Титулованные лыжники и биатлонисты проведут мастер-классы для всех желающих. Впервые на территории Московской области пройдет этап чемпионата России по волейболу на снегу — его мы планируем провести в феврале в парке имени Ларисы Лазутиной. Лыжня России, юбилейная Манжосовская лыжная гонка, ночные и костюмированные забеги и многое другое ждет любителей зимних видов спорта в предстоящем сезоне. Ожидаем, что участниками мероприятий станут свыше 1 млн человек», — рассказал на пресс-конференции министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В новом сезоне проекта «Выходи во двор», который реализуется с 2022 года по инициативе губернатора региона, помимо титулованных хоккеистов — Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, Александра Якушева — примут участие блогеры, популярные артисты и другие звезды. Новый проект «Тренировки со звездами в парках» предложит посетителям парковых территорий принять участие в мастер-классах от легендарных лыжников и биатлонистов.

Также в предстоящем зимнем сезоне для юных любителей лыжных гонок в Истре пройдут соревнования на Кубок Александра Большунова, в Балашихе известные блогеры и легенды спорта сыграют с подмосковными любителями хоккея на уникальном турнире по понд-хоккею. Семейные эстафеты, лыжные забеги и другие зимние спортивные состязания пройдут во всех городских округах Подмосковья.

Одним из ярких и запоминающихся событий «Зимы в Подмосковье» являются ледовые представления от звезд фигурного катания. В этом году состоятся порядка 30 ледовых спектаклей в постановке Ильи Авербуха, Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Ирины Слуцкой.

В парках Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» будут представлены зимние локации, которые уже приобрели популярность у посетителей парковых территорий. Это резиденции и почты Деда Мороза, новогодние ели с украшениями в стиле Культурного кода муниципалитетов, сцены с новогодним оформлением, зоны теплых очагов, катки, тюбинговые горки, лыжные трассы.

«Парки Подмосковья станут одними из главных точек притяжения жителей и гостей региона как в новогодние праздники, так и во время всего зимнего сезона. Для посетителей будут работать Резиденции и Почты Деда Мороза. Отправить письма можно будет с 1 по 25 декабря. По итогам конкурса «Дед Мороз рекомендует» будет выбрана резиденция, куда доставят все письма из парков. Оттуда их направим в Великий Устюг», — рассказала директор АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» Ксения Васильева.

В этом зимнем сезоне, как и в предыдущем, паркам будет вручаться знак качества «Дед Мороз рекомендует». Как показал пример прошлого года, введение этой награды имеет важное значение для развития парковых территорий, поскольку праздничное оформление парков повышает их привлекательность для жителей и гостей Московской области. Локации отмечаются специальными знаками-наклейками, а по итогу сезона паркам вручаются дипломы за лучшую елку, лучшую резиденцию Деда Мороза, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта и лучшую входную группу. Последние две номинации — новые.

Этой зимой парки готовят регулярные, общеобластные и уникальные мероприятия. Регулярные мероприятия пройдут по направлениям: творчество и культурно-просветительская деятельность, физкультурно-спортивная деятельность, развлечения и отдых. В этом сезоне гостей парков ждет 12 общеобластных мероприятий, среди которых «Новый год под шубой», «Зимние рекорды», «Сказки водят хоровод», «Рождественские узоры» и другие. Традиционными стали уникальные мероприятия — фестивали и праздники, отражающие Культурный код муниципалитета.

Этой зимой пройдет новое мероприятие — зимний фристайл-мотокросс. Руководитель проекта — Алексей Колесников, капитан команды FMX13, основоположник мотофристайла в России, уроженец подмосковной Коломны. Выступления команды запланированы в 8 муниципалитетах.

Подробная информация о культурно-спортивных мероприятиях, а также о туристических местах Московской области будет размещена на портале welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.