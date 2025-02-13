Более 360 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в честь Всемирного дня гида

Пятая культурно-просветительская акция «Московские истории» пройдет в столице с 21 по 23 февраля. В честь Всемирного дня гида для москвичей и гостей мегаполиса проведут более 360 бесплатных экскурсий по достопримечательностям, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта

«В этот раз в программу вошло 126 локаций — музеи, парки, старинные особняки, экоцентры и промышленные предприятия. Всего запланировано больше 360 экскурсий», — рассказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Об истории космических и воздушных путешествий гид расскажет в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. О хранении фильмов и работе фильмотекарей можно будет узнать в кинотеатре «Тула».

Акции пройдут и на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь можно будет своими глазами увидеть производство продуктов спортивного питания и создание композитных материалов. Городским мостам посвятят «Прогулки по дорогам древних переправ», а актерскому ремеслу и биографиям известных артистов — «Путешествие по Большой Дмитровке».

Историю появления 11 уникальных мозаичных панно можно будет узнать во время экскурсии по арт-кварталу Нагорного района. Гости киностудии имени Максима Горького увидят подлинные костюмы персонажей фильмов «Морозко» и «Герой нашего времени». Также им покажут технику, с помощью которой снимали эти картины.

В экоцентре «Музей природы» ждут любителей биологии. В том числе их познакомят с флорой и фауной Московского региона и интересными фактами из жизни обитателей этих территорий.

Записаться на экскурсии можно до 15 февраля в турсервисе Russpass.