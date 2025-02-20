Более 1,7 млн туристов побывали в Сергиевом Посаде в 2024 году

Свыше 1,7 млн. туристов посетили Сергиев Посад в 2024 году. Общая численность гостей на 6% превысила аналогичные показатели 2023 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти показатели подтвердили статус города как одного из самых популярных направлений для путешествий в регионе.



Пять туристических объектов Сергиево-Посадского округа вошли в число победителей конкурса «Отличное место на Золотом кольце-2024». Это гостиницы «Царская Деревня» и «Старый город», а также бутик-отель «Русский Дворик» и два музея — музей советского детства и музей брендов, истории и дизайна упаковки. Все гостиницы расположены в центральной части города в пешей доступности от основных достопримечательностей.

4 фестиваля, которые пройдут в Сергиево-Посадском округе, включены в календарь туристических событий Золотого кольца России на 2025 год. С 6 по 15 июня пройдет Международный театральный фестиваль «У Троицы», 5–6 июля — фестиваль «Сделано в Хотьково», 17–20 июля — музыкальный фестиваль «Дубрава. Музыка», 22–24 августа — уличный театральный фестиваль «Вне формата «У Троицы», также в августе в д. Гагино состоится музыкальный фестиваль, посвященный памяти Ф. И. Шаляпина «Ах вы, песни мои, песни».

В календарь туристических событий включено и празднование 688-летия города Сергиев Посад в сентябре. Гостей ждет праздничная концертная программа, ярмарки, викторины, экскурсии-путешествия, игры-квесты и аттракционы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.