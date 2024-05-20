Более 1 тыс человек посетили фестиваль домашних животных в Ногинске

В центральном парке Богородского городского округа накануне состоялся первый фестиваль домашних животных «Лапки». Его посетили более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля организаторы провели насыщенную познавательную программу. Так, участники смогли посетить лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. При этом на территории парка состоялись показательные выступления собачьих клубов.

Для участников фестиваля приготовили возможность насладиться развлекательной и концертной программами. Также организаторы реализовали игровую программу для детей и подарили возможность посетителям сделать праздник ярче благодаря нанесенному аквагриму.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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